Мировое сообщество не поздравило Путина с победой на выборах, потому что они были ненастоящими, - Джон Хербст

Посол США в Украине с 2003 по 2006 год Джон Хербст заявил, что президента РФ Владимира Путина мало кто поздравил с победой на выборах в России, потому что они были "ненастоящими", передает "Укринформ" .

"Некоторые лидеры поздравили Путина, но их не так уж и много. Причина, почему другие не позвонили, заключается в том, что эти выборы не были настоящими", - сказал Хербст.

Он отметил, что обычно в дипломатической практике телефонные звонки с поздравлениями осуществляются на протяжении 24 часов после проведения выборов.

"Российская экономика имеет очень низкие показатели роста, и сейчас мы наблюдаем период стагнации, застоя. Это может длиться в течение определенного времени", - добавил бывший посол. По его словам, в РФ не произошло экономических реформ, и более того, их не ожидается.

Хербст отметил, что в последнее время в Москве стала прослеживаться позиция идти на компромиссы и усиление понимания, что агрессия на Донбассе - дело безуспешное, и что-то нужно менять.

Напомним, многие лидеры стран ЕС и Дональд Трамп не поздравили Путина с победой на выборах и в принципе никак не прокомментировали итоги прошедших в России выборов. Европейский Союз также не признал результатов голосования в оккупированном Крыму .

Вчера после обработки 99% бюллетеней Путин набрал 76,65% и вновь победил не президентских выборах.