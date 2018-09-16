Mirror: Петров и Боширов встретились с сообщниками перед отравлением Скрипалей

Петров и Боширов перед поездкой в Солсбери встречались с сообщниками. Одним из них был врач, задачей которого было не допустить заражения ядом убийц.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на собственные источники в британском правительстве.

Как сообщил изданию источник, возможно, после регистрации в отеле City Stay в Лондоне Боширов и Петров встретились с врачом и одним помощником, который работает в российском посольстве, после чего они сели на поезд до Солсбери.

В материале говорится, что функции врача состояли в предотвращении заражения исполнителей. А также оказать помощь, если бы один из них случайно отравился, при этом не привлекать местную полицию и врачей.

Также другие источники сообщили The Sunday Mirror, что британские правоохранители узнали имена Петрова и Боширова с документов, ведь камеры видеонаблюдения были оснащены программой, которая позволяет сравнивать лица людей с фото из паспортной базы.

ВидеоВ Нидерландах задержали шпионов из России, которые хотели получить лабораторные данные об отравлении Скрипалей

В Нидерландах задержали шпионов из России, которые пытались получить данные лаборатории, которая расследовала громкое отравление. Между тем, Лондон возмущен интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей. Люди, представились как Александр Петров и Руслан Боширов, рассказали, что в Солсбери приехали как туристы. А вот сегодня мужчины просто исчезли.