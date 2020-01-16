Мишустина избрали новым премьером РФ

Единая Россия единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра Российской Федерации.

Напомним, Дмитрий Медведев после послания президента РФ Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. До формирования нового правительства Медведев также останется исполняющим обязанности премьер-министра.

Затем президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

16 января Госдума поддержала кандидатуру представленную Путиным.