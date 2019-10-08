Миссия ООН по правам человека задокументировала показания Сенцова по заключению в Крыму и России

Мониторинговая миссия ООН по правам человека задокументировала показания бывшего политзаключенного Олега Сенцова относительно его заключения в аннексированном Крыму и России, сообщила пресс-служба Мониторинговой миссии в Facebook. Информацию, предоставленную Сенцовым, используют в суде.

"Олег Сенцов пришел к нам в офис сегодня. Мы говорили о его содержания под стражей и заключения в Крыму и Российской Федерации. В течение этих лет, мы поддерживали связь с адвокатом Сенцова и анализировали судебные решения по его делу. Для нас было крайне важно встретиться с Олегом лично, чтобы задокументировать нарушения прав человека в его деле", - говорится в сообщении.

Указано, что информацию, полученную во время разговора с украинским режиссером, используют для анализа ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму, подготовки публичных докладов и адвокации для привлечения виновных к ответственности.

"Мы намерены провести интервью со всеми задержанными, которые были освобождены 7 сентября 2019 года", - добавили в мониторинговой миссии.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией в формате "35 на 35". РФ вернула в Украину 24 пленных моряка и 11 политзаключенных: Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.

Среди тех, кого Украина передала РФ, есть как россияне, так и граждане Украины, осужденные за государственную измену, участие в террористических организациях и другие преступления. В Москву улетели, в частности, главред пропагандистского издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и бывший командир роты ПВО группировки "ДНР" Владимир Цемах - ключевой фигурант дела MH17.