"Мне страшно..." Критиковавшая Кремль журналистка покинула Россию

Российская журналистка Юлия Латынина, которая критиковала политику Кремля, уехала из России.

Об этом она сказала в эфире "Эха Москвы", написал блогер Илья Варламов.

"Я нахожусь по Skype за границей, мои родители тоже за границей. Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию", - отметила журналистка.

Она подчеркнула, что ей страшно из-последних событий - подрыва ее авто.

"Машина была старая, машина была незастрахованная. Понимаете, мне жалко не машину, мне довольно страшно, я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам, потому что она могла загореться в тот момент, когда в ней кто-то сидел", - рассказала Латынина.

Она добавила, что ее родители, которые на тот момент были дома, также могли погибнуть.

"И вот страшно, что машина стояла рядом с деревянным домом, а отцу 79 лет, он бросился ее тушить, у нее мог взорваться бензобак, он не взорвался только потому, что он был не полный. Если бы он ее не тушил, она бы спалила дом, потому что пламя било на четыре метра. То есть вот меня страшит, что люди, которые это поджигали, они понимали, что в результате могут случиться трупы и их это не волновало", - подчеркнула Латынина.

Как сообщал "Обозреватель", ранее машину Латыниной сожгли неизвестные.