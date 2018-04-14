Могерини: ЕС готов рассмотреть усиление санкций против Сирии

Европейский Союз не исключает введения новых санкций против Сирии в связи с применением химического оружия.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Могерини сообщила, что применение химического оружия в Сирии ранее было подтверждено "Объединенным следственным механизмом Организации по запрещению химического оружия".

"В этом контексте ЕС был проинформирован о целевых авиаударах США, Франции и Великобритании по объектам химического оружия в Сирии, причем эти конкретные меры были предприняты с единственной целью - предотвратить дальнейшее использование химического оружия и отравляющих веществ в качестве оружия сирийским режимом для убийства своих граждан. ЕС поддерживает все усилия, направленные на предотвращение использования химического оружия", - подчеркнула дипломат.

Могерини добавила, в Евросоюзе возмущены фактами применения химического оружия.

"Использование химического оружия или химических веществ в качестве оружия является военным преступлением и преступлением против человечности. Преступники будут привлечены к ответственности за это нарушение международного права... Вызывает сожаление тот факт, что Совет Безопасности ООН до сих пор не смог принять решительную резолюцию о восстановлении независимого механизма привлечения к ответственности лиц, совершивших нападение с использованием химического оружия в Сирии", - отметила дипломат.

Она напомнила, что ранее Евросоюз ввел санкции против сирийских чиновников.

"В июле 2017 года и в марте 2018 года ЕС наложил дополнительные ограничительные меры на сирийских должностных лиц высокого уровня и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия и всегда готов рассмотреть вопрос о принятии дальнейших мер по мере необходимости", - подчеркнула Могерини.

"ЕС призывает все страны, в частности Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего использования химического оружия, в том числе - сирийским режимом", - добавила она.

Могерини выразила мнение, что конфликт в Сирии не может быть решен никаким путем, кроме политического. В связи с этим она призвала все стороны конфликта, "особенно режим (президента Сирии Башара Асада, - ред.) и его союзников", прекратить огонь и обеспечить доступ гуманитарным миссиям и медикам, а также - эвакуацию мирного населения.

Ракетный удар по ряду объектов в Сирии, связанным с разработкой и использованием химического оружия, нанесли вооруженные силы США, Великобритании и Франции. Союзники сбросили крылатые ракеты на научно- исследовательский центр в Дамаске, хранилище химического оружия возле Хомса и находящийся неподалеку командный пост.

14 апреля президент США Дональд Трамп прокомментировал нанесение ракетного удара по ряду объектов в Сирии, отметив, что "миссия выполнена".

В Пентагоне заявили, что ракетный удар США, Великобритании и Франции поразил все намеченные цели в Сирии.

Президент Украины Петр Порошенко назвал ракетный удар по Сирии со стороны США, Великобритании и Франции "вынужденным, но оправданным шагом".

13 апреля спецслужбы США получили доказательства применения химического оружия в сирийской Думе.

8 апреля в Сирии по меньшей мере 70 человек погибли в результате газовой атаки на город Дума, последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами.

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