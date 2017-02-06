Могерини: ЕС продолжит поддержку Украины из-за обострения конфликта на Донбассе

В понедельник, 6 февраля, Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини выразила свою обеспокоенность в связи с эскалацией на востоке Украины. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Брюсселе.

"Ситуация на востоке (Украины, - ред.) в последние дни была поводом для нашего беспокойства. Когда мы говорим о полной имплементации минских соглашений, мы подтверждаем ожидания, что столкновения прекратятся, и процесс мирного урегулирования может быть эффективно начат", - подчеркнула Могерини.

В то же время Могерини отметила, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину.

"ЕС будет продолжать поддерживать Украину, сосредоточив свое внимание на предоставлении услуг населению. Мы хотим обеспечить улучшение для народа условий и обстановки в стране. Это также требует лучшей ситуации в области безопасности", - добавила она.

Необходимо также отметить, что во время встречи в Брюсселе главы министерств иностранных дел государств Евросоюза обсудили поддержку реформ в Украине, в частности в социально-экономической сфере и в сфере борьбы с коррупцией. Также главы МИД Евросоюза заявили о готовности поддерживать работу коллег в рамках "нормандского формата" и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, депутаты Европейского парламента попросили верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини совершить политическое давление на Российскую Федерацию, чтобы последняя прекратила вести огонь в городе Авдеевка в Донецкой области.

В обращении сказано, что для немедленной остановки военных действий со стороны Российской Федерации необходимы решительные действия для политического давления со стороны Европейского Союза. В связи с этим депутаты призвали не медлить, так как прекращение огня - часть Минских договоренностей, и Российская Федерация обязана уважать это.