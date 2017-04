Могерини выразила солидарность с россиянами после взрывов в Санкт-Петербурге

Верховный представитель ЕС по политике безопасности Федерика Могерини выразила свою поддержку гражданам РФ после взрывов в метро Санкт-Петербурга.

Поддержку россиянам она высказала в своем Twitter.

Following the news coming from #SaintPetersburg, together with all EU Foreign ministers. Our thoughts are with all people of #Russia - Federica Mogherini (@FedericaMog) 3 квітня 2017 р.

"Вместе с министрами иностранных дел ЕС о новостях из Санкт-Петербурга. Мысленно мы с россиянами", - написала Могерини.

Как известно, в Санкт-Петербурге в метро прогремел взрыв. Он произошел между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Официально заявляют о 50 пострадавших.