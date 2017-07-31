МОК договорился с Лос-Анджелесом о проведении Олимпийских игр в 2028 году

Власти Лос-Анджелеса и руководство Международного олимпийского комитета достигли соглашения о проведении летних Олимпийских игр в 2028 году, сообщает The LA Times со ссылкой на собственный источник.

Согласно сообщению, официальное заявление о договоренности Международный олимпийский комитет сделает в ближайшие часы.

Ранее Лос-Анджелес, как и Париж, претендовал на проведение летней Олимпиады 2024 года. Французская столица считалась фаворитом в этой борьбе, и предполагалось, что американскому городу будет предложено стать хозяином Игр-2028.

Достигнутая договоренность означает, что Олимпийские игры-2024 достанутся Парижу.

Издание отмечает, что пока неясно, каких именно уступок удалось добиться Лос-Анджелесу, согласившемуся ждать еще четыре года. Возможно, речь идет о дополнительном финансировании заявки и программ по развитию детского спорта.

Таким образом, Лос-Анджелес в третий раз примет Олимпийские игры: они проходили в Калифорнии в 1932 и 1984 годах. Игры-1984 вошли в историю в связи с тем, что их бойкотировали СССР и большинство соцстран.

Последний раз США принимали летнюю Олимпиаду в 1996 году (Игры прошли в Атланте). В 2002 году в Солт-Лейк-Сити состоялись зимние ОИ.

Ранее предполагалось, что выбор столиц Игр 2024 и 2028 годов пройдет 13 сентября 2017 года на сессии МОК в Лиме.