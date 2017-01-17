Молдавия может аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС, - Додон

Подписание Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом ничего ей не дало и не исключено, что это соглашение будет аннулировано с учетом предстоящих парламентских выборов в республике. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Есть реальная ситуация. Мы прагматики. Мы понимаем, что есть соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Кстати, я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Я считаю, что это соглашение для Молдавии никаких плюсов не дало", - отметил он.

Додон подчеркнул, что Кишинев потерял российский рынок, и, "как ни странно, объемы экспорта в Европейский Союз тоже упали".

"То есть мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства - Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство, и это соглашение будет аннулировано", - резюмировал он.

Напомним, 18 ноября ЦИК Молдавии официально признала победу Додона на президентских выборах. За него проголосовали 55,04% избирателей, в то время как за его оппонента, лидера партии "Действие и солидарность" Майю Санду - около 45%. Додон стал третьим всенародно избранным президентом Республики Молдавия.

Перед выборами Додон неоднократно заявлял, что, по его мнению, Крым принадлежит России, и обещал пересмотреть свою позицию в случае избрания его президентом.

После выборов первым его обещанием было посетить Российскую Федерацию. Однако позже Додон отметил, что страна продолжит имплементацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, поскольку у главы государства нет полномочий на денонсацию этого документа.