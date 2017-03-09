Молдавские чиновники отказались от любых поездок в Россию

Молдавские чиновники отказываются от любых поездок в Россию до тех пор, пока Москва не разберется со злоупотреблениями со стороны спецслужб. Об этом говорится в ноте, переданной российскому руководству 9 марта во время встречи спикера молдавского парламента Адриана Канду и премьер-министра страны Павла Филипа с послом РФ в Кишиневе Фаритом Мухаметшиным, - сообщает DW.

Как отмечается в ноте, представители российских спецслужб "неправомерно останавливают при въезде в Российскую Федерацию, допрашивают, унизительно обращаются" с членами "парламента, правительства, партий правящей коалиции, должностными лицами спецслужб Республики Молдова".

Как сообщает пресс-служба парламента, "только за последние несколько месяцев по меньшей мере 25 молдавских чиновников подверглись неправомерному обращению при въезде в Российскую Федерацию".

У авторов документа "вызывает тревогу" и тот факт, что российские правоохранительные органы в нарушение двусторонних соглашений отказались передать молдавским коллегам информацию по делу об отмывании через молдавские банки 22 миллиардов долларов из России. В ноте отмечено, что молдавские следователи "выявили связь между частью этих денег и попыткой подкупа депутатов" парламента республики.

Вместе с тем, говорится в распространенном пресс-релизе, представители официального Кишинева в беседе с российским послом высказали мнение, что проблема "не носит политического характера, а противоправные действия производились по указанию одной из российских спецслужб".

Между тем президент Молдавии Игорь Додон считает, что "решение запретить госчиновникам ездить в Россию неуместно". Об этом он написал на своей страничке в соцсетях, признавшись, что не знает, "о каких именно чиновниках идет речь".

"Возможно, имели место какие-то неполадки, которые бывают и у нас на границе, но это не оправдывает решение, которое может заблокировать хорошие отношения, которые мы начали выстраивать с РФ", - считает Игорь Додон. В его ближайших планах - поездка в Москву с группой бизнесменов 16-18 марта, - говорится в сообщении.

Times.dn.ua

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