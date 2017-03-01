Молдова неожиданно отозвала посла из России

Правительство Республики Молдова отозвало с должности посла в России и по совместительству в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане Дмитрий Брагиш. Об этом на заседании правительства республики в среду, 1 марта, заявила вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь.

Как сообщает издание NewsMaker, Министерство иностранных дел и европейской интеграции отказалось разглашать причины отзыва посла с должности посла.

"Мы не хотим, чтобы эта информация навредила двусторонним отношениям или самому человеку, о котором идет речь", - подчеркнула Анна Самсон.

Решение об отзыве Дмитрия Брагиша стало неожиданностью для МИД РФ. Как заявил ТАСС замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, причины такого решения для российской стороны не ясны.

"Это известие несколько неожиданное. Наверное, о причинах такого решения надо спрашивать в Кишиневе", - сказал Карасин.

По его словам Брагиш участвовал во всех переговорах, принимал участие в заседаниях межправкомиссии, активно взаимодействовал по линии МИД.

В свою очередь экс-посол Молдовы в Австрии Андрей Попов сказал NM, что по его информации Дмитрию Брагишу также не назвали объективных причин его отзыва.

"К работе Брагиша не было претензий, а соответственно объективных причин для такого радикального решения тоже не было. Считаю, его кандидатура была удачным выбором для Москвы", - отметил Попов.

Дмитрий Брагиш был назначен на должность посла Молдовы в Москве прежним президентом Николаем Тимофти 27 ноября 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, Молдова рассчитывает на поддержку Украины в урегулировании Приднестровского конфликта.