Молдова объявила Рогозина персоной нон грата

Власти Молдовы объявили вице-премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом сообщает noi.md.

Согласно сообщению, проект решения по этому вопросу был одобрен на сегодняшнем заседании правительства по инициативе Министерства иностранных дел и европейской интеграции.

Молдавские власти аргументировали свое решение тем, что Рогозин неоднократно выступал с заявлениями недружественного характера в адрес Молдовы.

"Эти заявления нельзя оценить иначе как вопиющее вмешательство во внутренние дела нашего государства. Учитывая, что эти заявления серьезно влияют на имидж и авторитет нашей страны, мы предлагаем объявить г-на Рогозина нежелательным лицом с применением ограничительных мер, таких как запрет на въезд и транзит через территорию Республики Молдова", - заявил министр иностранных дел Андрей Галбур.

Издание отмечает, что в недавнем интервью пропагандистскому каналу "Россия- 24" Рогозин выразил свое отношение к молдавским властям, говоря, что они "как цыгане". Заявление последовало за другим скандалом, когда на прошлой неделе визит российского вице-премьера в Республику Молдова был сорван румынскими властями.

28 июля Рогозин не смог долететь до Кишинева - румынские власти не дали ему пересечь воздушное пространство страны. Достигнув воздушного пространства Венгрии, самолет развернулся в сторону Москвы.