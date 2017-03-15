Молдова подозревает сотрудников ФСБ в отмывании 22 миллиардов долларов

Сотрудники ФСБ могли использовать часть отмываемых денег для продвижения государственных интересов России.

Спецслужбы Молдовы владеют информацией об участии сотрудников ФСБ РФ в организации схемы по отмыванию денег, по которой были выведены свыше $ 22 миллиардов через Moldindconbank.

У спецслужб Молдовы есть сведения о конкретных лицах ФСБ РФ, которые предположительно осуществляли отмывание средств вместе с местным бизнесменом Вячеславом Платоном (сейчас находится под арестом в Молдове), сообщили источники агентства Reuters.

Отмечается, что сотрудники ФСБ могли использовать часть отмываемых денег для продвижения государственных интересов России.

С целью помешать расследованию в последние месяцы были организованы усиленные проверки при пограничном контроле официальных лиц из Молдавы в аэропортах России.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы направили политическому руководству Российской Федерации ноту о злоупотреблениях в отношении должностных лиц парламента, правительства, спецслужбы и коалиционных партий Молдовы. В ноте отмечается, что представители российских спецслужб останавливают молдавских официальных лиц при въезде на Российскую Федерацию, допрашивают, обыскивают, унижают.

По материалам: Reuters