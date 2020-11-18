Молдова повинна негайно розморозити двосторонні відносини з Україною - Санду

Обраний президент Республіки Молдова Майя Санду сьогодні провела зустріч з українським послом Марко Шевченком, на якій висловилася на користь розморожування двосторонніх відносин з Україною. Про це сказано в заяві партії Санду "Дія і солідарність", передає УНН.

"Обраний президент Майя Санду зустрілася з Послом України в Республіці Молдова Марко Шевченком, якому вона подякувала за привітання Президента України Володимира Зеленського, і обговорила поточну ситуацію в Республіці Молдова і необхідність тісної співпраці між двома країнами", - сказано в заяві.

Повідомляється, що під час бесіди Санду наголосила на важливості розвитку стратегічного партнерства між Республікою Молдова та Україною.

"У нас багато спільних проблем, а також багато можливостей, яких ми можемо досягти разом. Ми повинні вивести Молдову з ізоляції й негайно розморозити двосторонні відносини з Україною. Разом з тим ми обговорили синхронізацію діяльності в контексті процесу європейської інтеграції", - заявила вона.

Обраний президент також підкреслила, що у Республіки Молдова та України є повний порядок денний, який буде відновлено найближчим часом.

Сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Міністерство закордонних справ вже працює над організацією візиту в Україну Майї Санду.