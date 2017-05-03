Молдова признала Приднестровье оккупированной Россией территорией

11% молдавской территории - оккупированные, а присутствие российских военных в Приднестровье противоречит Конституции Молдовы.

Такое решение принял накануне Конституционный суд страны.

- Молдова не допускает размещения на своей территории войск, которые принадлежат другим государствам, однако со времени советской оккупации нынешней территории Молдовы и по сей день в восточной части страны развернуты оккупационные войска Российской Федерации, - сказано в документе.

Российские солдаты размещаются в Приднестровье под видом миротворцев. Кишинев много лет настаивает на их выводе.