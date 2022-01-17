Молдова сьогодні посилила правила в'їзду

Сьогодні, 17 січня Молдова посилила правила в'їзду. Тепер для перетину кордону необхідно пред'явити один із чотирьох документів, що підтверджують відсутність коронавірусу.Правила в'їзду до Молдови
Так, від сьогодні від мандрівників, не залежно від країни прибуття, додатково вимагатимуть один із чотирьох документів:
- сертифікат (паперовий або в електронному форматі) про повний курс COVID-вакцинації (дійсний через 14 днів);
- довідку, яка підтверджує, що людина за останні півроку перехворіла на COVID;
- тест, який підтверджує наявність антитіл до COVID (дійсний три місяці з моменту здачі);
- експрес-тест або ПЛР-тест, зроблений за 48 та відповідно 72 години до в'їзду в країну.