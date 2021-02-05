Мораторій на будівництво "Північного потоку-2" потрібний для переговорів РФ, США та ЄС - голова комітету Бундестагу

Голова комітету Бундестагу з міжнародних справ Норберт Реттген вважає, що введення мораторію на будівництво газопроводу "Північний потік-2" необхідно як паузу для проведення переговорів між Росією, Європейським союзом (ЄС) і США. В інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk в п'ятницю політик підкреслив, що даний захід не слід розглядати як інструмент санкцій, передає УНН.

"Ймовірно, рішення могло б виглядати наступним чином: ЄС, Росія і США могли б ввести мораторій на будівництво ("Північного потоку-2"), але на цей раз не в якості санкції, а в якості паузи для вступу в переговори", - зазначив Реттген. "Таким чином, буде усунена серйозна заклопотаність Заходу, а саме те, що цей газопровід буде використовуватися як геополітична зброя проти держав Східної Європи", - продовжив він.

На думку політика, введення мораторію дозволить досягти довгострокового співробітництва між ЄС, Росією та США.

У вівторок газета Handelsblatt повідомила, що американська влада вперше сигналізувала про готовність почати діалог про зняття санкцій з "Північного потоку-2", але вимагає виконання ряду попередніх умов. Зокрема, вони хочуть, щоб питання реалізації газопроводу було пов'язане з механізмом, який дозволить не допустити експлуатацію Nord Stream 2 в разі скорочення транзитних поставок через Україну.