"Мощный сигнал Путину": высылка российских дипломатов в цифрах и цитатах

Два десятка стран прибегли к выдворению российских дипломатов. Эти страны считают, что они занимались шпионской деятельностью под дипломатическим прикрытием. Это стало знаком солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери 4 марта с применением нервно-паралитического вещества.

Приводим перечень стран и количество российских дипломатов, которых они высылают, а также главные заявления, прозвучавшие 26 марта, в день объявления о выдворении россиян.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй:

Великобритания выслала 23 российских дипломата, которые, как считается, работали под дипломатическим прикрытием;

российских дипломата, которые, как считается, работали под дипломатическим прикрытием; США высылают 60 россиян, включая 12 офицеров разведки из миссии России при ООН. Закрывают российское консульство в Сиэтле;

россиян, включая 12 офицеров разведки из миссии России при ООН. Закрывают российское консульство в Сиэтле; Украина ‒ 13 ;

; По 4 российских дипломата каждая высылают: Канада, Франция, Германия, Польша;

российских дипломата каждая высылают: Канада, Франция, Германия, Польша; По 3 ‒ Литва, Чехия;

‒ Литва, Чехия; По 2 ‒ Италия, Нидерланды, Дания, Албания;

‒ Италия, Нидерланды, Дания, Албания; По 1 ‒​ Швеция, Латвия, Эстония, Финляндия, Румыния, Хорватия.

"Это ясно демонстрирует, что мы все стоим плечом к плечу в подаче сильнейшего сигнала России о том, что она не может продолжать издеваться над международными нормами".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон: Борис Джонсон

"Сегодняшний необычный международный ответ со стороны наших союзников входит в историю как самая коллективная высылка российских разведчиков за все время, и это поможет нам защитить нашу общую безопасность... Россия не может нарушать международные нормы безнаказанно".

Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан: Пол Райан

"Я думаю, это правильный шаг. Это сделано в знак солидарности с нашими союзниками в Британии. Я считаю, что это замечательно, что другие европейские страны, включая Чешскую Республику, также это делают и, думаю, это было целиком и полностью оправданное решение. Я думаю, что данные в этом конкретном случае вполне ясны, и британцы четко все объяснили. Это то, чем Россия занималась, и это то, что мы считаем, что Россия осуществила. С таким нельзя мириться, это не то, чем должны заниматься цивилизованные страны".

Президент Украины Петр Порошенко: Петр Порошенко

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, которые остались. Ибо, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - подчеркнул глава государства. Порошенко отмечает, что Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни.

"Терпение мира быстро исчерпывается в отношении президента Путина и его действий. И тот факт, что в целом союзе НАТО, в целом Европейском союзе страны поддержали Соединенное Королевство, поскольку мы стали свидетелями беспрецедентного нападения, во главе которого был Кремль... Я, собственно, думаю, что это лучший ответ, который мы имеем. Их (россиян) целью есть разделение, а то, что мы видим, как мир объединился вокруг позиции Британии, - это уже большая победа. И это направляет исключительно мощный сигнал Кремлю и президенту Путину".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан: Жан-Ив Ле Дриан

"В знак солидарности с нашими британскими партнерами мы сегодня сообщили российским властям о нашем решении выслать четырех российских сотрудников с дипломатическим статусом с французской территории в течение недели". Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд: Христя Фриланд

"Нападение в Солсбери с применением нервного вещества, на территории близкого партнера и союзника Канады, является гнусным, противным и безрассудным действием, которое потенциально поставило под угрозу жизни сотен людей".

Президент Европейского совета Дональд Туск: Дональд Туск

"На прошлой неделе Европейский совет самым решительным образом осудил недавнее нападение в Солсбери. Европейский совет согласился с позицией правительства Соединенного Королевства, очень вероятно, что Российская Федерация является ответственной, и не было достоверного альтернативного объяснения. Мы решили отозвать посла Европейского союза в России для консультаций".

Радіо Свобода