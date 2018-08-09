Москалькова в очередной раз заявила о стабильном состоянии Сенцова

Денисова потребовала фото- и видеодоказательства состояния Олега Сенцова.

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова в очередной раз заявила о стабильном состоянии украинского политзаключенного Олега Сенцова, который приговорен в России к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Только мне перезвонила Татьяна Москалькова, которая снова рассказала о стабильном состоянии Олега и о том, что он сам отказался от своего перевода в городскую больницу в Лабытнанги. И цитирую - "у нас свободная страна, человек сам принимает решение, в какой больнице ему находиться", - написала Денисова.

Кроме того, она настояла на том, чтобы уполномоченный по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа Анатолий Сак посетил Сенцова, сфотографировал его и снял видео своего разговора с ним. Это должно быть сделано для того, чтобы можно было убедиться в стабильном состоянии Сенцова.

"Сейчас она займется организацией этого визита", - добавила Денисова.

Напомним, что Людмила Денисова обратилась к российской омбудсменке Татьяне Москальковой с просьбой перевести украинского политзаключенного Олега Сенцова в больницу, в которой есть специалисты эндогенного питания. Ведь в Лабытнанги, где Сенцов находится в колонии, нет специалистов, которые могли бы вывести его из процесса голодания.

Ранее Наталья Каплан сообщила, что Сенцов почти не встает и говорит, что его конец близок. Накануне, адвокат украинца Дмитрий Динзе сообщил об ухудшении здоровья Олега Сенцова, который все равно отказывается от госпитализации и не собирается прекращать бессрочную голодовку. Также адвокат обратился в РФ с просьбой перевести Сенцова в Симферопольскую больницу. При этом представители российского омбудсмена сообщают об "относительно стабильном" состоянии политзаключенного.

Напомним, 14 мая украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в российской тюрьме. Он требует, чтобы российские власти освободили всех украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму. По словам Сенцова, если его требования не будут выполнены, он готов умереть.

Сотрудники ФСБ задержали Сенцова весной 2014 года в оккупированном Крыму. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Северо- Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес Сенцову обвинительный приговор - 20 лет колонии строгого режима.