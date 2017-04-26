Московский суд оставил Сущенко под арестом еще на два месяца

Лефортовский суд Москвы на заседании в среду, 26 апреля, принял решение о продлении ареста незаконно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко до 30 июня 2017 года, сообщает "Интерфакс".

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Сущенко на два месяца, то есть до 30 июня 2017 года", - огласила решение судья Маргарита Котова.

Заседание по делу Романа Сущенко проходило в закрытом режиме, так как дело украинского журналиста имеет гриф "совершенно секретно".

14 февраля, суд Москвы отклонил апелляционную жалобу стороны защиты украинского журналиста Романа Сущенко, которого удерживают в Лефортовском СИЗО ФСБ столицы РФ, на продление ареста до 30 апреля 2017 года.

В октябре прошлого года Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "шпионаж".

14 февраля, суд Москвы отклонил апелляционную жалобу стороны защиты украинского журналиста Романа Сущенко на продление ареста до 30 апреля 2017 года.

На текущий момент Сущенко внесли в список по обмену заложников.

По материалам: Интерфакс