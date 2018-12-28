Москва и Лондон договорились частично восстановить составы дипмиссий

Москва и Лондон достигли принципиальной договоренности о восстановлении составов дипмиссий в двух столицах с января, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко. «Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, по крайней мере половина посольства будет восстановлена»,— сообщил он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «Интерфаксу»).

В марте премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обнародовала ответ Лондона на отравление экс-полковника ГРУ, бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Она заявила о «государственной агрессии со стороны России» и представила список жестких мер. Среди них — высылка 23 российских дипломатов.

Москва в ответ потребовала от Лондона сократить в течение месяца штат посольства и генконсульства в России до числа дипработников РФ в Великобритании.