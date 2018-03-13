Москва не ответит на ультиматум Лондона без доступа к материалам дела об отравлении Скрипаля

Россия ответит на запрос Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ, бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля в том случае, если Москве предоставят доступ к материалам дела. Об этом на пресс-конференции заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. «Если те процедуры, которые предусмотрены в Конвенции (документ Организации по запрещению химического оружия предусматривает доступ к образцам отравляющего вещества странам-членам по запросу.— “Ъ”) будут выполнены, я вас уверяю, что Российская Федерация выполнит свои обязательства и ответит на соответствующий запрос в то время, которое отводится на подготовку ответа»,— отметил глава МИДа.

По его словам, российская сторона попросила доступ к отравляющему веществу, но получила отказ. Как пояснил министр, Россия имеет право получить нужную информацию в связи с тем, что также пострадала дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль, являющаяся гражданкой РФ.

«Сразу же, как только появились слухи, раздуваемые практически всеми членами английского руководства, насчет того, что в отравлении Скрипаля задействовано вещество, произведенное в РФ, мы тут же запросили официальной нотой доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. <...> На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано»,— цитирует «РИА Новости» министра.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта (об инциденте стало известно на следующие сутки) после посещения торгового центра в Солсбери. Сейчас они находятся в коме, а один из сотрудников полиции, посетивший дом Скрипалей,— в стабильно тяжелом состоянии.

Вчера вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: Москва должна до вечера вторника представить «правдоподобное объяснение», иначе Лондон будет рассматривать покушение как «незаконное применение Россией военной силы против Великобритании».