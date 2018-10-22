Москва расценит любое военное нападение на Беларусь как атаку на Россию - посол

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич заявил, что Москва расценит любое военное нападение на Беларусь как нападение на Россию.

Об этом он заявил в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1", информирует "ТАСС".

Такими словами посол прокомментировал возможность создания постоянной американской базы в Польше, которую обсуждали президент США Трамп и президент Польши Туск ранее в Вашингтоне.

"Конечно, это фактор тревожный, и пренебрегать им нельзя", - отметил Бабич.

"Очень важный момент и для наших белорусских партнеров и, главное, для всех тех, кто что-то задумывает: нападение на Беларусь, любое в военном плане, будет расцениваться как нападение на Россию со всеми вытекающими последствиями" , - подчеркнул он.

"У нас с нашими белорусскими партнерами абсолютное взаимопонимание по этому вопросу: у нас действует региональная группировка войск и сил, и на сегодня сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для удара в ответ", - отметил дипломат.

"Планы по увеличению американского военного контингента вблизи границ России и Беларуси не способствуют безопасности соседних стран. Ни для Польши, ни для других государств, где эти базы разворачиваются, ничего хорошего такое противостояние не принесет", - подчеркнул посол.