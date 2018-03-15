Москва вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

В ответ на принятие Лондоном контрмер по делу отравления Сергея Скрипаля Москва вышлет британских дипломатов из страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки". Также она сообщила, что Москва разрабатывает и примет ответные меры в ближайшее время.

5 марта в Британии с сильным отравлением неизвестным веществом был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Им обоим стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Россия любые обвинения в свой адрес традиционно отрицает. Позиция РФ состоит в том, что Британия разжигает русофобскую истерию и устраивает цирковое шоу в своем парламенте.

По материалам: РИА Новости