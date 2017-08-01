М.Пенс: деструктивные действия России не дают ей улучшить отношения с США

Вице-президент США Майк Пенс на совместной пресс- конференции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили заявил, что США хотят отменить санкции против России и наладить с ней отношения, но достичь этого можно будет только после того, как Россия отменит свои деструктивные действия. Об этом сообщает Грузия Онлайн, передает УНН.

"Президент Трамп подпишет санкции, вскоре они будут иметь законодательный вид, направленный против России. Однако, мы хотим отмены санкций против России. Мы хотим отношений с Россией, но достичь этого можно будет только после того, как Россия отменит свои деструктивные действия", - заявил М.Пенс.

Также он добавил, что США хочет улучшения отношений с Россией, но последние дипломатические шаги России, свидетельствуют об обратном.

"Мы продолжим отношения с Грузией и углубим их, чтобы Грузия смогла перенести результаты российской агрессии", - заявил М.Пенс.

Кроме того, он отметил, что Россия по-прежнему продолжает поддержку стран, поддерживающих терроризм.

Напомним, вице-президент США Майк Пенс во время визита в Таллинн выразил поддержку странам Балтии и другим союзникам в Европе, которые обеспокоены возможной агрессии России.