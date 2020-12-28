Мутований коронавірус виявили у Швейцарії та Норвегії

У Швейцарії та Норвегії виявили перші випадки зараження мутованим коронавірусом, який раніше зафіксували у Великій Британії.

Як повідомляє ВВС, у Швейцарії виявили трьох інфікованих, двоє з яких - громадяни Великої Британії. Зазначається, що швейцарські гірськолижні курорти залишаться відкритими для туристів на Новий рік і Різдво. За останні два тижні туди прибули тисячі туристів із Британії.

Також перші два випадки зараження новим штамом COVID-19 зафіксували у Норвегії. Обидва позитивні зразки взяли у людей в різних регіонах країни, які в середині грудня повернулися з Британії. Наразі медики намагаються відстежити ланцюжок контактів інфікованих.Що відомо У Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який, за словами прем'єра країни Бориса Джонсона, може бути на 70% заразнішим, ніж вже відомий. Через це понад 20 країн призупинили авіасполучення з Британією. Згодом мутований коронавірус зафіксували в Японії, Франції, Німеччині та Лівані.

Подорожувальники, які прибувають в Україну з Великої Британії, повинні мати при собі негативний ПРЛ-тест та страховий поліс. Аналогічне правило ввели у США.

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