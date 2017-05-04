Муж Елизаветы II перестанет участвовать в публичных мероприятиях

Принц Филипп, 95-летний муж королевы Великобритании Елизаветы II, перестанет принимать участие в публичных мероприятиях.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

В сообщении говорится, что это произойдет уже осенью этого года. О причинах такого решения не сообщается.

Отмечается, что принц Филипп до августа будет участвовать во всех запланированных мероприятиях.

Утром 4 мая в Букингемском дворце состоялось экстренное заседание с участием старшего обслуживающего персонала королевской семьи. Тема встречи не разглашалась. Старшие помощники королевской семьи обычно встречаются один раз в год, отмечает BBC.

Накануне и королева Елизавета II, и принц Филипп провели все запланированные мероприятия.

Принцу Филиппу в июне исполнится 96 лет. Они с королевой Елизаветой прожили в браке 69 лет. Это самый долгий брак за всю историю королевской семьи. В 1947 году Филипп отказался от своих греческих и датских титулов и принял британское подданство для того, чтобы жениться на 21-летней принцессе Елизавете. Через 10 лет он стал британским принцем.

На сегодняшний день принц Филипп является главой или членом более 780 организаций.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вся страна хотела бы предложить герцогу "нашу глубочайшую благодарность и хорошие пожелания".

Напомним, что 21 апреля Елизавета II отпраздновала свой 91-ый день рождения.