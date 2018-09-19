МВД: по базе данных ФМС Bellingcat не могла определить связь Петрова с ГРУ

Заместитель главы МВД России Игорь Зубков, заявил, что по базе данных ФМС невозможно определить, является ли человек сотрудником ГРУ. «В УФМС нет подразделений, подведомственных ГРУ или кому-либо еще... Из базы данных ФМС ничего подобного нельзя понять»,— сказал господин Зубов (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Международная расследовательская группа Bellingcat опубликовала копии служебных документов ФМС с паспортными данными Александра Петрова. Журналисты обратили внимание, что досье имеет штамп «совершенно секретно». «Новая газета» сообщила, что код 195-79-66, также указанный в документах, — это номер телефона, который принадлежит ГРУ. Позже журналисты иностранных СМИ заявили, что дозвонились по телефонному номеру и на звонок ответили в Минобороны России. Российский МИД назвал публикацию Bellingcat дезинформацией.

Напомним, 5 сентября Лондон назвал имена подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Это Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания считает сотрудниками ГРУ. 13 сентября, господа Петров и Боширов в интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы. В офисе премьера Великобритании эту версию назвали «оскорблением по отношению к умственным способностям общественности».