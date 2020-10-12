МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

Міністерство внутрішніх справ Білорусі готове застосовувати бойову зброю проти демонстрантів, оскільки протести в країні "стали організованими та вкрай радикальними". Крім цього, силовики будуть застосовувати спецзасоби для придушення мітингів.

Відповідний коментар заступника глави МВС Білорусі Геннадія Казакевича розміщений в Telegram-каналі прессекретаря відомства.

Він вважає, що протести в Білорусі поступово "затихають" за масовістю та територією, але стають "все більш організованим та вкрай радикальними".

"Приклад цього протестні акції у минулу неділю. Ще вдень і ввечері це були камені, пляшки, ножі та заточки, що летіли, а вже вночі барикади та палаючі покришки. Нічого спільного з цивільним протестом це не має", заявив Козакевич, не згадавши ні слова про застосування силовиками спецзасобів проти мирних демонстрантів.

Протестувальників у Білорусі глава МВС назвав "групами бойовиків, радикалами, анархістами та футбольними фанатами".

"Від імені Міністерства внутрішніх справ заявляю: ми не підемо з вулиць і забезпечимо порядок в країні" наголосив Геннадій Козакевич.

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Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту.

Найбільше затримали протестувальників в Мінську. Також затримані жителі Бреста, Бобруйська, Вітебська, Гомеля, Гродно, Жлобина, Могильова, Молодечно.

Також на протестах у Мінську почалися затримання журналістів.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в'язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години