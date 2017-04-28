Мы заслуживаем лучшего: Франция митингует против обоих кандидатов в президенты

В Ренне и других городах Франции молодежь вышла на митинги. Подростки блокировали школы в знак протеста против обоих кандидатов в президенты, которые вышли во второй тур выборов. Об этом сообщает "Русская служба Би-би- си".

Кампания под лозунгом "Мы заслуживаем лучшего" насчитывает около тысячи участников. На улицах Ренна на западе страны скандируют: "Ни Ле Пен, ни Макрон".

Полицейский спецназ применил слезоточивый газ, чтобы не допустить протестующих в центр города.

В ходе протестов группа из примерно 50 молодых людей попыталась заблокировать железнодорожную станцию. Чтобы разогнать их, полиция использовала газ, а один из полицейских вынул из кобуры пистолет, сообщают французские СМИ.

В центре города некоторое время продолжались волнения, полиция задействовала вертолеты, сообщает агентство Франс пресс.

Также протесты прошли в Нанте и отдельных районах Парижа.

Напомним, Эммануэль Макрон и Марин ле Пен прошли во второй тур президентских выборов по итогам прошедшего в воскресенье первого тура. По итогам первого тура кандидаты идут с небольшим отрывом - у Макрона 23,75% голосов, у Марин Ле Пен - 21,53%. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

Олланд назвал Ле Пен "угрозой для Франции" и призвал голосовать на выборах за Макрона.