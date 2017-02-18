Мюнхенская конференция: Президент Литвы Грибаускайте призвала ЕС быть более терпеливым к Украине

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает минские договоренности до сих пор актуальными, и призвала Европу быть более терпеливой к Украине. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW.

"Минские договоренности являются мертвыми с той точки зрения, что Россия их не выполняет. Однако они не являются политически мертвыми, ведь они были согласованы всеми сторонами, и мы до сих пор полагаемся на их положения в отношениях с Россией", - отметила Грибаускайте.

При этом она не разочарована достижениями Украины за три года после Майдана.

"Я помню мою страну 27 лет назад - насколько было тяжело реформироваться и практически создавать новое общество. Для Украины это еще труднее, ибо она находится в огромных экономических проблемах, а также на ее территории идет война. Поэтому мы должны быть терпеливыми и дать ей больше времени и поддержки", - убеждена глава Литвы.

Грибаускайте также прокомментировала слова вице-президента США Майка Пенса, который заверил в преданности Дональда Трампа НАТО и Европе.

"Мы были уверены еще вчера и позавчера, без выступов. Ведь мы знаем, что трансатлантические отношения важны для обеих сторон, и это является стержнем элемента безопасности на международном уровне. Поэтому нет ничего неожиданного, это и должно так быть", - сказала литовский лидер.

Она также добавила, что ее страна довольна тем, что делает новая администрация США в регионе.

Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс на Мюнхенской конференции- 2017 заявил, что Россию нужно привлечь к ответственности за ситуацию в Украине.