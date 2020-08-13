МЗС Чехії викликав білоруського посла після заяви Лукашенка

Міністерство закордонних справ Чехії викликало посла Білорусі для дачі пояснень з приводу висловлювань президента республіки Олександра Лукашенка про причетність Праги до протестів. Про це заявив глава МЗС Чехії Томан Петржічек, передає ТАСС.

"Посол Білорусі був викликаний в середу в МЗС для дачі пояснень з приводу заяви президента Лукашенка, з яким ми жодним чином не можемо погодитися. Ми хочемо з'ясувати, чому він вимовив такі слова. Чекаємо подання доказів", - сказав міністр.

Міністр закликав Лукашенка надати докази твердження про те, що Чехія причетна до організації антиурядових протестів, якщо він налаштований серйозно.

"Ці заяви абсолютно недоречні. Чеський уряд не брав участь в організації демонстрацій. Ми вже давно намагаємося підтримати громадянське суспільство, народ Білорусі має право висловлюватися в громадських справах. Свобода слова і зборів повинна бути стандартом в Європі", - сказав він.

Дипломат відзначає, що чеська сторона висловлює рішучий протест у зв'язку з даною заявою, спрямованим проти Чехії.

Опозиція не визнала підсумки голосування, в результаті люди вийшли на протести, які тривають в Білорусі вже чотири дні.

За матеріалами Європейська правда, Эхо Киева

