МЗС Німеччини викликало російського посла для роз'яснень

Посла Росії в Берліні викликали у Міністерство закордонних справ Німеччини у зв'язку з встановленим німецькими експертами фактом отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас на спільній з міністром оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер рішуче засудили отруєння росіянина.

Берлін закликав владу Росії дати роз'яснення і розслідувати історію з отруєнням Навального. Німеччина споовістить партнерів по Євросоюзу і НАТО про результати аналізів Навального, а також обговорити з ними "відповідну спільну реакцію". Крім того ФРН повідомить про інцидент Організацію по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ).

Нагадаємо, 20 серпня Навальному стало погано в літаку, на якому він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, опозиціонера на швидкої відвезли в лікарню. Він був госпіталізований в несвідомому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Навальний не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення його за кордон, а 22 серпня він все ж був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було. Фахівці німецької клініки Charite, навпаки, були впевнені, що Навальний був отруєний.

Пізніше німецькі лікарі запросили в Болгарії дані про отруєння Омеляна Гебрева, який був отруєний агентами російського ГРУ речовиною, схожою на "Новачок". Вони припускали, що Навального могли отруїти тією ж речовиною.

Спецлабораторія збройних сил Німеччини - бундесверу провела токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, на прохання берлінської клініки "Шаріте", де він знаходиться на лікуванні. Експерти встановили сліди хімічної речовини групи "Новачок".

Раніше Німеччина попередила Росію про санкції в разі доведення отруєння Навального.

Канцлер Ангела Меркель, коментуючи висновки експертів, заявила, що Навальний став жертвою злочину.