МЗС РФ зробило ганебну заяву стосовно рішення суду ООН у справі щодо Криму

09 ноября 2019, 16:33
 В мире Источник: 4-та Влада

У російському Міністерстві закордонних справ сподіваються на врахування судом ООН позиції РФ стосовно справи про порушення прав людини в анексованому Криму.

Про це передає Depo.ua з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства країни-окупанта.

"Російська Федерація розраховує, що на етапі розгляду спору по суті Міжнародний суд ООН повною мірою врахує позицію Росії і в результаті залишить без задоволення всі українські претензії", - йдеться в повідомленні відомства.

У російському МЗС вважають, що рішення суду ООН про наявність у нього юрисдикції "не вирішує результату справи, зокрема з урахуванням того, що до 8 грудня 2020 року Росія ще тільки має представити свої контраргументи по суті спору".

Визнання судом ООН юрисдикції за обома частинами позову України проти РФ дає "зелене світло" суду над Росією.

Источник: 4-та Влада
 
 
 