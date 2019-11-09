МЗС РФ зробило ганебну заяву стосовно рішення суду ООН у справі щодо Криму

У російському Міністерстві закордонних справ сподіваються на врахування судом ООН позиції РФ стосовно справи про порушення прав людини в анексованому Криму.

Про це передає Depo.ua з посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства країни-окупанта.

"Російська Федерація розраховує, що на етапі розгляду спору по суті Міжнародний суд ООН повною мірою врахує позицію Росії і в результаті залишить без задоволення всі українські претензії", - йдеться в повідомленні відомства.

У російському МЗС вважають, що рішення суду ООН про наявність у нього юрисдикції "не вирішує результату справи, зокрема з урахуванням того, що до 8 грудня 2020 року Росія ще тільки має представити свої контраргументи по суті спору".

Визнання судом ООН юрисдикції за обома частинами позову України проти РФ дає "зелене світло" суду над Росією.