МЗС Росії заявило про перекидання бойовиків із Сирії та Лівії до Нагірного Карабаху

У зону Нагірно-Карабаського конфлікту розпочалося перекидання бойовиків незаконних збройних формувань із Сирії та Лівії для участі в бойових діях. Про це 30 вересня повідомила пресслужба МЗС Росії.

"Глибоко стурбовані цими процесами, які ведуть не тільки до ще більшої ескалації напруженості в зоні конфлікту, а й створюють довготривалі загрози для безпеки всіх країн регіону", - ідеться у повідомленні.

МЗС РФ закликало керівництво Вірменії та Азербайджану вжити заходи, щоб не допустити участь "іноземних терористів і найманців" у конфлікті.

27 вересня в Нагірному Карабасі почалися масштабні бойові дії. Міністерство закордонних справ Вірменії повідомило про обстріл населених пунктів, міністерство оборони Азербайджану звинуватило Вірменію в "масштабній провокації" та обстрілі позицій азербайджанської армії. Азербайджан заявив про загиблих і поранених мирних жителів унаслідок обстрілу з боку Вірменії.

Туреччина заявляла про підтримку Азербайджану в конфлікті з Вірменією. Президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що Вірменія має покинути окуповану нею територію Нагірного Карабаху.

Росія закликала Туреччину та інші країни переконати Азербайджан і Вірменію повернутися до мирного врегулювання.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Пашинян 29 вересня заявили, що країни зараз не готові до переговорів про врегулювання жорсткого конфлікту щодо Нагірного Карабаху.

1991 року за підтримки Вірменії Нагірний Карабах оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписання Бішкекського протоколу про перемир'я та припинення вогню, але час від часу між сторонами виникають збройні сутички. За час конфлікту в регіоні загинуло понад 30 тис. осіб.

Азербайджан вважає Нагірний Карабах окупованою Вірменією територією.



