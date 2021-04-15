МЗС Великобританії викликав російського посла через "зловмисні дії" Москви

МЗС Великобританії 15 квітня викликав посла РФ Андрія Келіна. Російському дипломату висловили стурбованість "зловмисними діями" Москви, а також нарощуванням військ Росії біля кордону з Україною.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Великобританії.

"Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства викликало російського посла в зв'язку з глибоким занепокоєнням зловмисної діяльністю (Москви - ред.), Включаючи кібератаки, втручання в демократичні процес і нарощування збройних сил (РФ, - ред.) Поблизу українського кордону і анексованого Криму", - відзначається в прес-релізі.

У британському МЗС російському дипломату дали зрозуміти, що Лондон підтримує введені президентом США Джо Байденом санкції проти Росії. Також послу вказали на плани Великобританії продовжити підтримку своїх союзників по протидії "зловмисним" діям російських спецслужб.

Нагадаємо, раніше Польща вислала трьох російських дипломатів. Підставою послужило порушення співробітниками посольства дипломатичного статусу. Крім того, в польському МЗС висловили солідарність з рішенням США ввести санкції проти РФ.

Відзначимо, 15 квітня президент США Джо Байден видав указ про введення нових санкцій проти Росії. Введення обмежень в Білому домі пояснили "шкідливої зовнішньою діяльністю" Росії.

Крім того, адміністрація Байдена вирішила вислати зі Сполучених Штатів десять російських дипломатів.