МЗС Ізраїлю засудило марш до річниці створення СС "Галичина" у Києві

Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило марш до річниці створення дивізії СС "Галичина", який відбувся 28 квітня у Києві.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят.

Посадовець заявив, що його відомство стурбоване цим парадом в центрі Києва, та нагадав, що підрозділи СС причетні до жахливих злочинів під час Голокосту.

МЗС Ізраїлю також наголошує, що збереження пам'яті про Голокост та боротьба з антисемітизмом - це не лише власні справи кожної країни, але і частина колективної відповідальності всього людства.

"Ми засуджуємо прославляння нацистських пособників, що триває, і очікуємо, що український уряд беззастережно засудить всі подібні явища і запобігатиме їхньому повторенню", - йдеться у повідомленні.

У Києві 28 квітня відбувся марш із нагоди 78-ї річниці створення дивізії СС "Галичина". Приблизно 500 людей колоною пройшлися з Арсенальної площі до Майдану Незалежності.

Натомість депутати від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива та Віктор Чорний ще перед маршем заявили, що вони проти такого заходу й створюють штаб із протидії фашизму.

Ексголова Інституту нацпам'яті й депутат від "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович також не підтримав ідею проведення маршу.

Що відомо про дивізію СС "Галичина"?

Це підрозділ у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943-1945 роках і був укомплектований з українців переважно греко-католицького віросповідання. Майже усі вони були галичанами.

27 травня 2020 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною заяву ексочільника Інституту нацпам'яті Володимира В'ятровича, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською, і зобов'язав Інститут "утриматися від розповсюдження таких висновків".

Водночас судді відхилили вимогу позивачки до Інституту "заборонити пропаганду символіки СС "Галичина"" й офіційно спростувати заяву В'ятровича.

Громадське телебачення

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