Нідерланди подають в суд на Росію через катастрофу MH17

Нідерланди подають позов проти Росії в Європейський суд з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17. Таке рішення прийняв уряд Нідерландів.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Глава МЗС Нідерландів Стеф Блок заявив, що досягнення справедливості для 298 жертв падіння рейсу MH17 і їх родичів є і залишається вищим пріоритетом уряду.

"Крок, який ми робимо сьогодні, подаючи справу до ЄСПЛ і тим самим максимально підтримуючи скарги родичів загиблих, наближає нас до цієї мети", - заявив він.

Про цей крок також поінформована Рада Безпеки ООН.