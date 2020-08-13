Нідерланди закликали владу Білорусі звільнити затриманих протестувальників

Уряд Нідерландів закликав владу Білорусі припинити застосування сили проти мирних протестувальників і звільнити всіх затриманих учасників мітингів.

Про це йдеться у листі міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до парламенту, повідомляє Укрінформ.

"Уряд занепокоєний ситуацією, що склалась у Білорусі після проведення виборів у неділю, 9 серпня, зокрема жорстоким розгоном правоохоронцями мирних протестувальників, які вийшли на вулиці, щоб висловити своє невдоволення", - наголосив глава МЗС Нідерландів.

За його словами, нідерландський уряд закликає владу Білорусі негайно звільнити всіх, хто був затриманий під час демонстрацій.

"Насильство проти мирних протестувальників є неприйнятним і має припинитися", - йдеться у листі.

Як наголосив міністр, вибори у Білорусі та їх наслідки ще раз демонструють важливість дотримання прав людини, зміцнення верховенства права, проведення вільного та чесного голосування.

Блок підкреслив, що міжнародні спостерігачі не визнали вибори у Білорусі вільними і демократичними, а спостерігачі ОБСЄ не мали змоги стежити за процесом. Водночас, за його словами, посольство Нідерландів у Мінську разом із представництвами низки інших країн "помітило декілька порушень".

Нагадаємо, 9 серпня за даними офіційного екзит-полу, перемогу на президентських виборах у Білорусі здобув Олександр Лукашенко, який керує державою вже 26 років. Проте опозиційні екзитполи вказують, що із величезним відривом виграла Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за ґрати.

Пізніше у відповідь на результати виборів в Білорусі розпочались масові протести.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень і насильства проти міліції.

11 серпня стало відомо, що Тихановська виїхала до Литви. Пізніше її довірена особа заявила, що Тихановську нібито вивезла з країни білоруська влада і її від'їзд дозволив звільнити начальника її штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

Пізніше Тихановська у відео закликала учасників акцій протесту припинити їх.

У Литві Світлані Тихановській надали місце для проживання і річну візу.

Крім того, міністри закордонних справ країн Північної Європи та Балтії звернулися зі спільною заявою до влади Білорусі та наголосили на своїй стурбованості щодо фізичних травм демонстрантів.

У Білорусі офіційно визнали, що силовики стріляли на ураження по демонстрантах.

МВС Білорусі заявило про відкриття 17 кримінальних справ за фактами нападу на співробітників правоохоронних органів.

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