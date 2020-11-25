Нідерландський суд відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи MH17

Нідерландський суд, який розглядає справу про катастрофу пасажирського літака MH17 в 2014 році на сході України, оголосив, що буде концентруватися на версії події, що викладена судовими слідчими.

«Перед стороною захисту не стоїть завдання довести правильність альтернативних сценаріїв того, що відбулося», — сказав один з суддів на слуханнях в середу, повідомляє Інтерфакс.

Він заявив, що захисту потрібно просто довести, що конкретні звинувачення, що пред’являються їх підзахисному, позбавлені підстав. У суді наголосили, що отримали багато запитів від сторони захисту на проведення додаткових розслідувань.

«Деякі запити можна було б подати раніше», — зауважив суддя.

За його словами, чим пізніше подається запит, тим суворіші критерії для того, щоб він був схвалений судом.

«У захисту немає необмежених прав на те, щоб запитувати додаткові розслідування. Суд повинен домогтися того, щоб розгляд справи проводилося без затягування часу», — додав суддя.

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3 листопада в Нідерландах поновилися слухання у справі про збиття MH17.

На початку 2020 року прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу літака рейсу MH17 над Донбасом.

Серед підозрюваних: Сергій Дубинський (Позивний Похмурий), Ігор Гиркин (Позивний Стрілков), Олег Пулатов (Позивний Гюрза), Леонід Харченко (Позивний Крот).

Катастрофа малайзійського Boeing-777 сталася 17 липня 2014 року. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Загинули всі 298 чоловік, які перебували на борту.