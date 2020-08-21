Німеччина направила за Навальним літак

Німеччина в п'ятницю вранці направила спеціальний медичний літак, обладнаний для транспортування хворих у стані коми, щоб забрати російського опозиційного блогера Олексія Навального на лікування до Берліна, повідомило німецьке агентство ДПА.

У повідомленні наголошується, що раніше російською стороною були видані всі необхідні дозволи на транспортування Навального з Росії.

Він може прибути до Німеччини вже в п'ятницю і лікуватися в берлінській лікарні "Шаріте". Вартість перельоту і лікування будуть оплачуватися приватними особами, зазначило агентство.

Водночас, прес-служба Міністерства охорони здоров'я Омської області повідомила "Інтерфаксу", що лікарі омської лікарні швидкої медичної допомоги спільно з прибулими фахівцями з Москви проводять наразі консиліум щодо стану Навального, повідомили агентству "Інтерфакс-Сибір".

"З московськими фахівцями зараз триває консиліум, вони тут. У рамках розширеного консиліуму оглядають пацієнта", - сказала представник прес- служби.

"Після огляду вони приймуть якесь рішення, транспортабельний він чи ні", - додала вона.

Опозиціонеру стало погано минулого четверга в польоті з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Навальний був госпіталізований. За даними його прес-секретаря Кіри Ярмиш, Навальний нічого не їв з ранку, а тільки пив чай, який купив в аеропорту Томська. Вона припустила, що Навального могли отруїти.