Німеччина не визнає проведення Росією виборів в окупованому Криму

Німеччина не визнає "вибори" до Держдуми РФ, які Росія провела в окупованому Криму. Про це заявила представниця федерального уряду Німеччини Ульріке Деммер на брифінгу 22 вересня, пише "Укрінформ".

"Незаконна анексія Криму є порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, Німеччина не визнає це. Тож ми, звісно, не визнаємо і проведення виборів в анексованому Росією Криму", - заявила Деммер.

Також вона заявила, що видання російських паспортів жителям тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, яка уможливила їхню участь у голосуванні на російських виборах, суперечить міжнародному праву.

За словами Деммер, федеральний уряд дуже серйозно сприймає зауваження спостерігачів і російських опозиційних політиків про численні порушення під час голосування і підрахунку голосів. Вона заявила, що німецький уряд "із занепокоєнням" спостерігав, як Росія перед виборами посилила тиск на опозицію і суспільство загалом, тому було втрачено принцип демократичної участі у виборах.

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Вибори до Держдуми проводили із 17-го до 19 вересня, уперше з 1993 року - без спостерігачів ОБСЄ.

За підсумками підрахунку 100% голосів російської ЦВК, прохідний бар'єр подолало п'ять партій. Керівна партія "Единая Россия" лідирує з великим відривом від суперників. Крім неї, до російського парламенту проходять Комуністична партія РФ, Ліберально-демократична партія Росії, "Справедливая Россия - За правду" та "Новые люди".

Заступник секретаря генради партії "Единая Россия" Сергій Пермінов заявив, що політсила здобуде конституційну більшість у Держдумі нового скликання. За його словами, це 120 мандатів за списком партії і 198 - за підсумками голосування на одномандатних округах. Другою за розміром, як очікують, буде фракція КПРФ.

Голосування організували й на окупованих територіях України. Центрвиборчком РФ дозволив жителям ОРДЛО голосувати онлайн. Правозахисники повідомляли, що жителів ОРДЛО, які отримали російський паспорт, повезуть у Ростовську область для голосування. Цю інформацію підтвердили.

Голова російської комісії РПЛ із міжнародного співробітництва в галузі прав людини Кирило Вишинський сказав, що приблизно 150 тис. жителів ОРДЛО дистанційно проголосували на виборах до Держдуми.

Верховна Рада і МЗС України закликали світ не визнавати незаконних виборів до Держдуми РФ у Криму і за участю жителів Донбасу.

Служба безпеки України за фактом організації і проведення голосування у Криму відкрила кримінальне провадження, Рада національної безпеки і оборони України вирішила ввести санкції проти 53 членів територіальних виборчкомів і 33 кандидатів до Держдуми.

Голосування на окупованих територіях не визнали Євросоюз, США, Польща, Грузія і Туреччина, а також засудила Великобританія. Держдепартамент США заявив, що голосування відбувалося в умовах, які не сприяють вільному та демократичному волевиявленню. Вибори до Держдуми РФ супроводжували залякування і тиск на опозицію та незалежних спостерігачів, підкреслили в ЄС.

22 вересня Верховна Рада України ухвалила постанову No6078 "Про заяву Верховної Ради України про нелегітимність виборів депутатів Державної думи Російської Федерації".