Німеччина підвищила рівень боєготовності своїх військ в рамках Сил швидкого реагування НАТО

Уряд Німеччини підвищив рівень боєготовності своїх військ в рамках Сил швидкого реагування НАТО. Зокрема, на випадок можливої ескалації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Цей захід не передбачає ніякої передислокації, але вживаються підготовчі заходи, щоб скоротити час, необхідний для встановлення готовності до передислокації у разі активації Сил реагування НАТО", - йдеться в заяві Міноборони Німеччини.

Фактична передислокація сил вимагатиме політичного рішення Ради НАТО.

Раніше НАТО підвищило рівень готовності до розгортання Сил швидкого реагування.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про плани Альянсу розмістити в Східній Європі нові ударні групи, в тому числі в Румунії.



