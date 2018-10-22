Німеччина схиляється до припинення військової співпраці з Саудівською Аравією

Приводом до цього послужило звірське вбивство саудитами журналіста Джамаля Хашоггі.

Меркель не бачить підстав для продовження експорту зброї до КСА, її підтримав МЗС країни

Німецькі політики на тлі вбивства саудитами журналіста Джамаля Хашоггі вимагають припинити військове співробітництво з Саудівською Аравією і заборонити їй закуповувати у Німеччині зброю. Свою думку у неділю висловила канцлер Ангела Меркель, повідомляє Укрінформ.

"Це (збройовий експорт - ред.) не може мати місце в тій ситуації, у якій ми знаходимося на даний момент", - сказала глава уряду після засідання керівництва правлячої ХДС в Берліні.

Меркель вважає, що поки не буде вироблено скоординовану відповідь на вбивство Хашоггі, мови про експорт зброї йти не може.

В такому ж ключі висловився глава міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

"Я вважаю, що до тих пір, поки ці розслідування тривають, поки ми не знаємо, що сталося, немає підстав для прийняття позитивних рішень щодо експорту зброї до Саудівської Аравії", - сказав він.

Меркель та Маасу опонує Міністерство економіки, яке вважає, що Німеччина і так максимально жорстко розмежувала експорт зброї до різних країн.

Наприклад, більшість воюючих в Ємені країн не отримує від неї зброї - незважаючи на неодноразові прохання і пропозиції, заявила представник міністерства.

Саудівська Аравія є для ФРН другим найбільшим імпортером зброї від кораблів до літаків та техніки подвійного призначення. В цьому році поставки наступальних озброєнь досягли свого максимуму - 416 млн євро. Для порівняння, у 2017 році сума становила 110 млн євро роком раніше - 21 млн.