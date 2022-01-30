Німеччина запровадила жорсткіші правила в'їзду громадян із України

ФРН внесла Україну до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Запроваджено жорсткіші правила в'їзду для українців, починаючи з 30 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Deutsche Welle.

"Україна з неділі, 30 січня, оголошена в Німеччині зоною високого ризику через рівень зараження коронавірусом. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в п'ятницю, 28 січня, на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI)2, - зазначає ЗМІ.

Отже, люди, які в'їжджають на територію ФРН з України, за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту. Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватись на відповідному сайті і внести туди свої дані про вакцинацію. Діти до 12 років повинні перебувати в карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус.

Ці вимоги стосуються осіб з будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику, до яких віднесено Україну.

Окрім України, з 30 січня до списку також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.

Читайте також: Дві області України перебувають у «червоній» зоні, 15 - в «помаранчевій»

Такі обмеження діятимуть до 3 березня і потім будуть переглянуті.

ЗМІ нагадує, що Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для ФРН з 10 жовтня 2021 року до 9 січня 2022 року, коли її виключили звідти у зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації.

За даними МОЗ України, за минулу добу, 29 січня, в країні виявили 24 508 нових випадків COVID-19. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 042 469 осіб; одужало – 3 618 402; летальних випадків – 100 125; проведено ПЛР-тестувань – 18 009 334.