Німецькі екологи хочуть через суд скасувати дозвіл на будівництво Nord Stream 2

Організація "Німецька екологічна допомога" (DUH) позивається до суду через газопровід Nord Stream 2, який створює небезпеку для екології Балтійського моря.

Як передає Укрінформ, про це DUH повідомляє 5 серпня на своєму сайті.

Організація прагне скасувати рішення про дозвіл на прокладення газопроводу на тій підставі, що проєкт протирічить цілям захисту клімату. Вона вимагає проведення додаткових досліджень щодо викидів метану з морського дна, де проходить газогін.

Позов про перегляд експлуатаційної ліцензії проєкту подано до Вищого адміністративного суду Грейфсвальда (саме там труба має виходити на суходіл).

Екологи закликають урахувати нові наукові висновки щодо неконтрольованих викидів метану під час видобутку, транспортування та перероблення природного газу. Метан, який є основним компонентом природного газу, у 86 разів шкідливіший для клімату, ніж СО2. Згідно з новими дослідженнями, викиди метану при видобутку природного газу значно вищі, ніж передбачалося раніше.

У зв'язку з цим DUH вимагає припинити будівництво Nord Stream 2 до кінця судової процедури.

Як повідомлялося, Сенат Конгресу США включив нові санкції проти газопроводу Nord Stream 2 до проєкту оборонного бюджету.

Прокладання газогону призупинено через санкції США щодо європейських підрядників, вони набули чинності в грудні 2019 року.

Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.