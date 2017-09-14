На 7 полигонах Беларуси начинаются военные учения "Запад-2017"

14 сентября в Беларуси начинаются совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017". Эти учения являются восстановлением советской традиции учений стран Варшавского договора, таким образом готовящихся противостоять НАТО, передает Радио Свобода.

Беларусь и Россия с 2009 года решили восстановить эти учения, хотя потенциального врага не называли. Их проводят раз в два года поочередно на территории Беларуси и России - только в 2015 году не было таких учений.

Особенность учений в 2017 году - изменение геополитической обстановки: агрессивные действия России против Украины и ее противостояние с НАТО, и Беларусь, которая была переговорной площадкой для Украины и России в обсуждении проблемы Донбасса, по словам военных аналитиков, выступает как союзник страны-агрессора.

По данным белорусского министерства обороны, на территории Беларуси учения пройдут на семи полигонах и в двух отдельных местностях, учиться 10 тысяч 200 военнослужащих, из них семь тысяч - из белорусских подразделений, три тысячи - с русских.

Такими силами делать агрессию против соседей или аннексию невозможно, настаивают белорусские военные. Белорусская оппозиция опасается, что Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси, ведь его политика непредсказуема. В частности ведущий белорусский оппозиционный лидер Николай Статкевич оценивает такую вероятность в 10 процентов.

Страны-соседи Беларуси, среди них государства Балтии и Украина, беспокоятся, что Россия может использовать учения "Запад-2017" для агрессивного развития своего военного присутствия в регионе, на восточном фланге НАТО и превратить Беларусь в плацдарм для возможного наступления на Украину. Союз НАТО дислокировал четыре батальонные боевые группы, в целом почти 4500 военнослужащих, в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, чтобы заверить эти страны в поддержке перед все более агрессивными действиями России после оккупации ею украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.

