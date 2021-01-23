На акціях на підтримку Олексія Навального по всій Росії затримали більш ніж 2000 осіб

Як повідомив "Укрінформ", такі дані "ОВД-Инфо".

Уточнюється, що найбільше затриманих у Москві - 300 осіб. У Санкт- Петербурзі затримали 162 людини, у Новосибірську - 90 осіб.

Акції протесту в Москві та Санкт-Петербурзі тривають. Люди ходять колонами центральними вулицями міст. Періодично є проблеми з передачею телесигналу. У деяких районах Москви був відключений мобільний інтернет.

У Росії в суботу, 23 січня, почалися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, затримання були ще до початку акції. Протестувальники кажуть, що нинішня акція протесту наймасовіша за останні роки. Серед інших, була затримана дружина політика Юлія Навальна.

Як відомо, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з ВВС у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання про зміну Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.