На Алеї слави в Голлівуді розбили зірку Дональда Трампа

Згідно з повідомленням, хлопець прийшов вночі на Алею слави з гітарним чохлом, після чого дістав з нього кирку і почав завдавати ударів по зірці Дональда Трампа.

Згодом чоловік сам викликав поліцію і зник з місця події. Проте пізніше він здався правоохоронцям.

Зірка Трампа на Алеї слави неодноразово ставала мішенню вандалізму і протестів відтоді, як він пішов у політику. Перед виборами президента 2016 року вандал зруйнував її у відповідь на сексистські коментарі Дональда Трампа. Після цього на зірці Трампа малювали свастику і обносили огорожею.

Раніше британці, які протестували проти візиту в країну президента США Дональда Трампа, запустили в повітря над Лондоном гігантську надувну кулю "малюк Трамп", що зображає американського лідера у вигляді немовляти в підгузку і зі смартфоном в руці.